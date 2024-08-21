Вечерний взрыв в Николаевской области 21 августа — что известно об обстреле

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Взрыв прогремел в Николаевской области сейчас, поздно вечером в среду, 21 августа. В Николаевской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали, что в Николаевской области зафиксировали ракету.

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Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 23:10. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, а еще через несколько минут добавили, что в Николаевской области зафиксировали ракету, держащую курс на Кировоградскую область.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Мониторинговый канал monitor сообщил, что около 23:08 был выход баллистики из Крыма по северному курсу. Взрыв раздался в Николаевской области около 23:15. Monitor отметил, что спуск баллистики был в районе Снегиревки или Баштанки. По состоянию на 23:15 новые цели не фиксировали.