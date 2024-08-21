Вечірній вибух в Миколаївській області 21 серпня — що відомо про обстріл

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Вибух прогримів у Миколаївській області зараз, пізно ввечері в середу, 21 серпня. У Миколаївській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли, що в Миколаївській області зафіксували ракету.

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Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 23:10. У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосовування балістичного озброєння з південного напрямку, а ще за кілька хвилин додали, що в Миколаївській області зафіксували ракету, яка тримає курс на Кіровоградську область.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Моніторинговий канал monitor повідомив, що близько 23:08 був вихід балістики із Криму північним курсом. Вибух пролунав у Миколаївській області близько 23:15. Monitor зазначив, що спуск балістики був у районі Снігурівки або Баштанки. Станом на 23:15 нових цілей не фіксували.