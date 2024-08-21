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Загроза балістичного удару — які області України опинилися в небезпеці

21 серпня 2024 23:15
Чекарьова Марія - редактор
Вечірня повітряна тривога 21 серпня — в яких областях балістична загроза
Ракета в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу в Україні зараз, пізно ввечері в середу, 21 серпня, оголосили в дев'ятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Полтавська та Сумська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу балістики.

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Карта повітряних тривог в Україні ввечері 21 серпня
Карта повітряних тривог станом на 23:15 21 серпня

Що відомо про повітряну тривогу пізно ввечері 21 серпня 

У Сумській області повітряна тривога триває з 21:00, а в Донецькій області її оголосили о 21:55. На інші області небезпека поширилася в період із 23:09 до 23:10. У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Ще за кілька хвилин військові попередили, що в Миколаївській області зафіксували ракету. Ворожа ціль тримала курс на Кіровоградську область.

Загроза балістики пізно ввечері 21 серпня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Як повідомив моніторинговий канал monitor, о 23:08 був вихід балістики із Криму північним курсом.

Пізно ввечері 21 серпня РФ випустила по Україні балістику
Скриншот повідомлення Telegram-каналу monitor

Оновлено: У Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунав вибух. Станом на 23:31 військові повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

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