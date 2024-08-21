Росія вдарила по кафе на Запоріжжі — кількість постраждалих дітей значно зросла

На Запоріжжі значно зросла кількість поранених дітей після удару Росії по кафе
Унаслідок російського удару по кафе в Малокатеринівці Запорізької області зросла кількість постраждалих дітей. До медзакладу звернулися ще троє.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізькій обласній військовій адміністрації (ОВА) у середу, 21 серпня.
Що відомо про стан дітей
В ОВА зазначили, що відучора в Запорізькій обласній дитячій лікарні перебувало шестеро підлітків. Сьогодні до лікувального закладу доправили ще трьох.
"До приймального відділення нашої лікарні сьогодні вдень звернулося ще три дитини. Осколкові поранення в них відсутні, але є симптоми акубаротравми. Стан — середньої важкості. Діти самостійно пересуваються, але скаржаться на шум у вухах та головний біль",— повідомив директор лікарні Юрій Борзенко.
Він додав, що поранення внаслідок російської атаки отримали діти віком від 11 до 17 років.
"На сьогодні троє з них перебувають в стані середньої важкості. Їм діагностували контузію. Одна дівчинка має мінно-вибухові пошкодження м’яких частин лівого плеча. Наразі вона прооперована, вже в свідомості, розмовляє. Ще одна дитина прямо зараз перебуває в операційній", — сказав Борзенко.
За його словами, вночі в одного з поранених хлопчиків сталася легенева кровотеча.
Наразі він перебуває у стабільному стані та готується до складної операції.
Читайте Новини.LIVE!