Росія вдарила по кафе на Запоріжжі — кількість постраждалих дітей значно зросла

Кафе, яке обстріляли солдати російської армії. Фото: Нацполіція

Унаслідок російського удару по кафе в Малокатеринівці Запорізької області зросла кількість постраждалих дітей. До медзакладу звернулися ще троє.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізькій обласній військовій адміністрації (ОВА) у середу, 21 серпня.

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Що відомо про стан дітей

В ОВА зазначили, що відучора в Запорізькій обласній дитячій лікарні перебувало шестеро підлітків. Сьогодні до лікувального закладу доправили ще трьох.

"До приймального відділення нашої лікарні сьогодні вдень звернулося ще три дитини. Осколкові поранення в них відсутні, але є симптоми акубаротравми. Стан — середньої важкості. Діти самостійно пересуваються, але скаржаться на шум у вухах та головний біль",— повідомив директор лікарні Юрій Борзенко.

Директор лікарні Юрій Борзенко. Фото: Запорізька ОВА

Він додав, що поранення внаслідок російської атаки отримали діти віком від 11 до 17 років.

"На сьогодні троє з них перебувають в стані середньої важкості. Їм діагностували контузію. Одна дівчинка має мінно-вибухові пошкодження м’яких частин лівого плеча. Наразі вона прооперована, вже в свідомості, розмовляє. Ще одна дитина прямо зараз перебуває в операційній", — сказав Борзенко.

Медична сестра наглядає за пораненим хлопчиком. Фото: Запорізька ОВА

За його словами, вночі в одного з поранених хлопчиків сталася легенева кровотеча.

Наразі він перебуває у стабільному стані та готується до складної операції.