Россия ударила по кафе в Запорожской области — количество пострадавших детей выросло

Кафе, которое обстреляли солдаты российской армии. Фото: Нацполиция

В результате российского удара по кафе в Малокатериновке Запорожской области возросло количество пострадавших детей. В медучреждение обратились еще трое.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации (ОВА) в среду, 21 августа.

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Что известно о состоянии детей

В ОВА отметили, что со вчерашнего дня в Запорожской областной детской больнице находились шесть подростков. Сегодня в лечебное учреждение доставили еще троих.

"В приемное отделение нашей больницы сегодня днем обратились еще три ребенка. Осколочные ранения у них отсутствуют, но есть симптомы акубаротравмы. Состояние — средней тяжести. Дети самостоятельно передвигаются, но жалуются на шум в ушах и головную боль", — сообщил директор больницы Юрий Борзенко.

Директор больницы Юрий Борзенко. Фото: Запорожская ОВА

Он добавил, что ранения в результате российской атаки получили дети от 11 до 17 лет.

"На сегодняшний день трое из них находятся в состоянии средней тяжести. Им диагностировали контузию. Одна девочка имеет минно-взрывные повреждения мягких частей левого плеча. Сейчас она прооперирована, уже в сознании, разговаривает. Еще один ребенок прямо сейчас находится в операционной", — сказал Борзенко.

Медицинская сестра наблюдает за раненым мальчиком. Фото: Запорожская ОВА

По его словам, ночью у одного из раненых мальчиков произошло легочное кровотечение.

Сейчас он находится в стабильном состоянии и готовится к сложной операции.