Вечерняя воздушная тревога 21 августа – в каких областях баллистическая угроза

Ракета в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Воздушную тревогу в Украине сейчас, поздно вечером в среду, 21 августа, объявили в девяти областях. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Полтавская и Сумская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе баллистики.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 23:15 21 августа

Что известно о воздушной тревоге поздно вечером 21 августа

В Сумской области воздушная тревога продолжается с 21:00, а в Донецкой области ее объявили в 21:55. На другие области опасность распространилась в период с 23:09 до 23:10. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Еще через несколько минут военные предупредили, что в Николаевской области зафиксировали ракету. Вражеская цель держала курс на Кировоградскую область.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Как сообщил мониторинговый канал monitor, в 23:08 был выход баллистики из Крыма по северному курсу.

Скриншот сообщения Telegram-канала monitor

Обновлено: В Николаевской области во время воздушной тревоги раздался взрыв. По состоянию на 23:31 военные сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения с южного направления.