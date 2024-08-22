В Росії на аеродромі Маринівка лунають вибухи та розгорілася сильна пожежа

Вогонь, що видніється з аеродрому "Маринівка". Фото: соцмережі

В Росії в ніч на 22 серпня у Волгоградській області пролунала низка вибухів. У селищі Октябрське виникла масштабна пожежа на аеродромі "Маринівка", де можуть базуватися Су24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Перші повідомлення про вибухи та пожежу з'явилися близько 04:00 ранку.

Мешканці Калача-на-Дону зняли відео, як вдалині видніється сильна пожежа та вибухи. У пості зазначили, що за 20 кілометрів від міста є військовий аеродром "Маринівка". Також обговорювали версію, що горить поле від падіння уламків нібито українського БпЛА.

Вже о 06:00 ранку в соцмережах з'явилося більше кадрів від очевидців з місця пожежі, де чітко видно, що насправді палає аеродром "Маринівка". Згідно з відкритими даними, на цьому аеродрому дислокуються фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї при військовій частині 77978 4-го командування ВПС та ППО. Її сформували 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6970-ї бази, що входить у склад 7-ї бригади ПКО (повітряно-космічна оборона).

Влада може готувати евакуацію

Також у соцмережах росіяни почали обговорювати евакуацію. Мешканці Карачівського району Волгоградської області кажуть про сильні вибухи від боєприпасів, якими споряджують літаки.

"Нам оголосили зібрати документи. Можливо, буде евакуація, боєприпаси хаотично лежать, можуть полетіти куди завгодно", — каже невідома жінка.

Реакція місцевого губернатора

В російських ЗМІ опублікували реакцію губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова. Він підтвердив факт прильоту та пожежі на військовому об'єкті.

"Унаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Пожежно-рятувальні служби оперативно приступили до пожежогасіння. Жертв немає", — заявив посадовець.