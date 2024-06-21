Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в Ейске и Крыму после ударов дронами — какие последствия атаки arrow

Взрывы в Ейске и Крыму после ударов дронами — какие последствия атаки

21 июня 2024 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дроны атаковали Ейск и Крым 21 июня — какие потери понесли россияне
Взрыв в Крыму. Архивное фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне жалуются на атаку дронов во временно оккупированном Крыму и Ейске. В результате взрывов зафиксированы пожары.

Об этом сообщают Telegram-канал "Крымский ветер" и так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу, 21 июня.

Читайте также:

Взрывы в Ейске

После ночной атаки дронов на военном аэродроме в Ейске зафиксировано несколько пожаров.

Военный аэродром в Ейске
Военный аэродром в Ейске. Фото: t.me/Crimeanwind

"Пожары отмечены в районе зданий у восточного конца взлетно-посадочной полосы. Эти здания явно относятся к аэродрому, их назначение неизвестно", — говорится в сообщении.

null
Пост "Крымского ветра". Фото: скриншот

Атака дронов в Крыму

Развожаев заявил, что утром зафиксирована атака дронами. По его словам, якобы были сбиты уже четыре беспилотника.

Оккупационный глава Севастополя пишет, что в районе Монастырского шоссе в результате падения обломков сбитых дронов загорелась трава. Он добавил, что повреждений объектов и пострадавших якобы нет, однако "спасательные службы продолжают работу".

null
Пост Развожаева. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 21 июня в городе Ейск Краснодарского края России произошла атака дронов на местный военный аэродром. Очевидцы сообщали о пожаре после взрывов.

Также в ночь на 18 июня нефтеперерабатывающие комплексы России атаковали дроны, в результате чего на них разгорелись пожары. Об успешных результатах операции рассказали в СБУ.

россия
Крым
пожар
взрыв
россияне
дроны
Россия
огонь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту