Дроны атаковали Ейск и Крым 21 июня — какие потери понесли россияне

Взрыв в Крыму. Архивное фото: скриншот с видео

Россияне жалуются на атаку дронов во временно оккупированном Крыму и Ейске. В результате взрывов зафиксированы пожары.

Об этом сообщают Telegram-канал "Крымский ветер" и так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу, 21 июня.

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После ночной атаки дронов на военном аэродроме в Ейске зафиксировано несколько пожаров.

Военный аэродром в Ейске. Фото: t.me/Crimeanwind

"Пожары отмечены в районе зданий у восточного конца взлетно-посадочной полосы. Эти здания явно относятся к аэродрому, их назначение неизвестно", — говорится в сообщении.

Пост "Крымского ветра". Фото: скриншот

Атака дронов в Крыму

Развожаев заявил, что утром зафиксирована атака дронами. По его словам, якобы были сбиты уже четыре беспилотника.

Оккупационный глава Севастополя пишет, что в районе Монастырского шоссе в результате падения обломков сбитых дронов загорелась трава. Он добавил, что повреждений объектов и пострадавших якобы нет, однако "спасательные службы продолжают работу".

Пост Развожаева. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 21 июня в городе Ейск Краснодарского края России произошла атака дронов на местный военный аэродром. Очевидцы сообщали о пожаре после взрывов.

Также в ночь на 18 июня нефтеперерабатывающие комплексы России атаковали дроны, в результате чего на них разгорелись пожары. Об успешных результатах операции рассказали в СБУ.