Взрывы в Крыму сейчас 29 октября — СМИ пишут об атаке беспилотников

Взрывы ночью в городе. Фото: SVTV.NEWS

Взрывы временно оккупированного Крыма сейчас, 29 октября, раздаются уже около 20 минут. Очевидцы жалуются на атаку БПЛА и стрельбу.

О взрывах в Крыму сообщил украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко .

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Взрывы в Крыму сейчас 29 октября

Обновлено 00:10. В Евпатории, расположенной на украинском полуострове Крым, раздаются сильные взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Стерненко

По данным СМИ, очевидцы сообщают, что слышат звуки беспилотников в небе, а также стрельбу.

Взрывы гремят также и в Черноморском.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Обновлено 00:27. Сообщается, что над Евпаторией до сих пор шарят беспилотники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

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