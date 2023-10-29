Взрывы в Крыму сейчас 29 октября — СМИ пишут об атаке беспилотников

Взрывы в Крыму — СМИ пишут об атаке беспилотников
29 октября 2023 00:10
обновлено: 00:33
Взрывы ночью в городе. Фото: SVTV.NEWS
Взрывы временно оккупированного Крыма сейчас, 29 октября, раздаются уже около 20 минут. Очевидцы жалуются на атаку БПЛА и стрельбу.
О взрывах в Крыму сообщил украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко .
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Взрывы в Крыму сейчас 29 октября
Обновлено 00:10. В Евпатории, расположенной на украинском полуострове Крым, раздаются сильные взрывы.
По данным СМИ, очевидцы сообщают, что слышат звуки беспилотников в небе, а также стрельбу.
Взрывы гремят также и в Черноморском.
Обновлено 00:27. Сообщается, что над Евпаторией до сих пор шарят беспилотники.
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