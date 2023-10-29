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Вибухи в Криму — ЗМІ пишуть про атаку безпілотників

29 жовтня 2023 00:10
оновлено: 00:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Криму зараз 29 жовтня — ЗМІ пишуть про атаку безпілотників
Вибухи вночі в місті. Фото: SVTV.NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи тимчасово окупованому Криму зараз, 29 жовтня, лунають уже близько 20 хвилин. Очевидці скаржаться на атаку БпЛА та стрілянину.

Про вибухи в Криму повідомив український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.

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Вибухи в Криму зараз 29 жовтня

Оновлено 00:10. У Євпаторії, що розташована на українському півострові Крим, лунають сильні вибухи. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Стерненка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Стерненка

За даними ЗМІ, очевидці повідомляють, що чують звуки безпілотників у небі, а також про стрілянину.

Вибухи гримлять також і в Чорноморському.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Оновлено 00:27. Повідомляється, що над Євпаторією досі нишпорять безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

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