Вибухи в Криму зараз 29 жовтня — ЗМІ пишуть про атаку безпілотників

Вибухи в Криму — ЗМІ пишуть про атаку безпілотників
29 жовтня 2023 00:10
оновлено: 00:33
Вибухи вночі в місті. Фото: SVTV.NEWS
Вибухи тимчасово окупованому Криму зараз, 29 жовтня, лунають уже близько 20 хвилин. Очевидці скаржаться на атаку БпЛА та стрілянину.
Про вибухи в Криму повідомив український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.
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Вибухи в Криму зараз 29 жовтня
Оновлено 00:10. У Євпаторії, що розташована на українському півострові Крим, лунають сильні вибухи.
За даними ЗМІ, очевидці повідомляють, що чують звуки безпілотників у небі, а також про стрілянину.
Вибухи гримлять також і в Чорноморському.
Оновлено 00:27. Повідомляється, що над Євпаторією досі нишпорять безпілотники.
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