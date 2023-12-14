Отправка ТЦК на фронт, новые заявления Безуглой и сколько мобилизованных в ВСУ — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Народная депутат Марьяна Безуглая возмутилась, что в Силах обороны примерно миллион военнослужащих, а воюет всего 300 тысяч. Об этом и не только поговорят гости студии Новини.LIVE

Посмотреть эфир можно в 20:30 на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Гостем студии Новости. Live стал эксперт в сфере обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят реальную ситуацию на линии фронта.

Также проанализируют новые заявления Марьяны Безуглой, количество мобилизованных на фронте.

В то же время поговорят о вооружении для успешного прорыва обороны врага и отличие боевых действий на разных участках фронта.

Напомним, что Марьяна Безуглая заявила, что на фронте воюет 300 тысяч военных, в то время как в составе Сил обороны находятся в общей сложности около миллиона человек. Она возмутилась тем, "где находятся еще 700 тысяч".

Также мы писали, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки. Именно здесь россияне пытаются оцепить Авдеевку и ее промзону.