Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Відправка ТЦК на фронт, нові заяви Безуглої та скільки мобілізованих в ЗСУ — ефір Новини.LIVE arrow

Відправка ТЦК на фронт, нові заяви Безуглої та скільки мобілізованих в ЗСУ — ефір Новини.LIVE

14 грудня 2023 20:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відправка ТЦК на фронт, нові заяви Безуглої та скільки мобілізованих в ЗСУ — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народна депутатка Мар'яна Безугла обурилася, що в Силах оборони приблизно мільйон військовослужбовців, а воює лише 300 тисяч. Про це і не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Подивитися ефір можна о 20:30 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці Олег Старіков.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять реальну поточну ситуацію на лінії фронту.

Також проаналізують нові заяви Мар'яни Безуглої, кількість мобілізованих на фронті.

Водночас поговорять про озброєння для успішного прориву оборони ворога та відмінність бойових дій на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, що Мар'яна Безугла заявила, що на фронті воює 300 тис. військових, водночас як у складі Сил оборони перебувають загалом близько мільйона осіб. Вона обурилася тим, "де перебувають ще 700 тисяч".

Також ми писали, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі