Відправка ТЦК на фронт, нові заяви Безуглої та скільки мобілізованих в ЗСУ — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Народна депутатка Мар'яна Безугла обурилася, що в Силах оборони приблизно мільйон військовослужбовців, а воює лише 300 тисяч. Про це і не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Подивитися ефір можна о 20:30 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Гостем студії Новини.LIVE став експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці Олег Старіков.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять реальну поточну ситуацію на лінії фронту.

Також проаналізують нові заяви Мар'яни Безуглої, кількість мобілізованих на фронті.

Водночас поговорять про озброєння для успішного прориву оборони ворога та відмінність бойових дій на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, що Мар'яна Безугла заявила, що на фронті воює 300 тис. військових, водночас як у складі Сил оборони перебувають загалом близько мільйона осіб. Вона обурилася тим, "де перебувають ще 700 тисяч".

Також ми писали, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону.