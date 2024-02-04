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Отставка Залужного и выезд Арестовича за границу — громкие фейки россиян за прошлую неделю

4 февраля 2024 18:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отставка Залужного и выезд Арестовича за границу — громкие фейки россиян за прошлую неделю
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужній. Фото: radiosvoboda.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Центр стратегических коммуникаций (ЦСК) назвало самые громкие опровержения фейков россиян с 29 января по 4 февраля. Среди главных фейков: отставка Залужного, выезд Арестовича за границу и массовый выезд херсонцев из-за действий ВСУ.

Об этом ЦСК сообщает в воскресенье, 4 февраля.

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Россия утверждала, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный был освобожден от обязанностей главкома. Министерство обороны Украины прокомментировало эти слухи, заявив, что это не соответствует действительности.

Новость россиян о польских военных, обнаруживших украинца, прожившего два месяца в палатке, оказалась шуткой и не имеет под собой реальных оснований.

Информация о том, что российские врачи из Санкт-Петербурга помогли преодолеть медицинский кризис в Мелитополе, ошибочно приписана мэру города Ивану Федорову, который на самом деле таких заявлений не делал.

Также в РФ распространяли сообщения о том, что Алексей Арестович покинул Украину благодаря письму от Главного управления разведки. Информация была опровергнута ГУР, указав, что она не соответствует реальности.

Также заявления оккупантов о массовом выезде жителей Херсона через линии обороны были опровергнуты. На самом деле, причиной эвакуации является угроза, создаваемая российскими оккупационными войсками, а не действия украинской армии.

Фейки
Сообщение Центра стратегических коммуникаций. Фото: скриншот

Напомним, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины 2 февраля опровергли слухи о вероятном увольнении с должности секретаря государственного органа Алексея Данилова. Информация, распространенная в сети, оказалась очередным фейком.

Кроме того, недавно по сети ширился очередной фейк о том, что Соединенные Штаты Америки готовятся к поражению Украины, поэтому столицу перенесут во Львов. Такую ложную информацию распространяют российские Telegram-каналы, ссылаясь на издание Asia Times.

Алексей Арестович
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Херсон
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Валерий Залужный
война в Украине
Россия

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