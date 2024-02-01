В сети распространили фейк о подготовке США к поражению Украины в войне с РФ

Украинские военные. Иллюстративное фото: REUTERS/Gleb Garanich

По сети ширится очередной фейк о том, что Соединенные Штаты Америки готовятся к поражению Украины, поэтому столицу перенесут во Львов. Такую ложную информацию распространяют российские Telegram-каналы, ссылаясь на издание Asia Times.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Ложь: агент в Министерстве обороны США заявил, что Украина проигрывает войну, и украинскому правительству, возможно, придется эвакуироваться из Киева. Столицу перенесут во Львов. Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на издание Asia Times", — говорится в сообщении.

Фейк, который распространяют российские Telegram-каналы. Фото: SPRAVDI

Однако правда заключается в том, что автор статьи этого издания — Стивен Брайен, который уже не первый раз распространяет видение о том, что Украина не сможет победить в войне с Россией.

Кроме того, он объявлял нарратив о том, что США заменят Президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего произойдет государственный переворот.

"Его информация о плане перенесения столицы из Киева во Львов не подкреплена никакими доказательствами. А тезис о том, что США не "готовятся к поражению Украины", опровергается реальными действиями руководства Штатов", — отметили в сообщении.

Доказательства поддержки США

А именно в ноябре 2023 года три комитета Палаты представителей в США опубликовали документ "Предлагаемый план победы в Украине", где указывается необходимость усиления санкций и увеличения поставок оружия.

Также США являются главой контрактной группы "Рамштайн", чтобы способствовать усилению уровня обороны Украины.

Скриншот сообщения из Telegram SPRAVDI

Напомним, ранее российские пропагандисты распространяли в Украине очередной фейк. Граждане начали получать на электронные ящики сообщения якобы от Офиса Президента Украины. Россияне призвали украинцев "прекратить огонь с Россией" и "передать часть территорий".

Также мы писали, что Россия распространила новый фейк о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Агрессоры распространяют информацию, что Зеленский отказался от переговоров с Россией и остался без денег.