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В мережі поширили фейк про підготовку США до поразки України у війні з РФ

1 лютого 2024 19:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В мережі поширили фейк про підготовку США до поразки України у війні з РФ
Українські військові. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мережею шириться черговий фейк про те, що Сполучені Штати Америки готуються до поразки України, тому столицю перенесуть до Львова. Таку неправдиву інформацію поширюють російські Telegram-канали, посилаючись на видання Asia Times.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Брехня: агент у Міністерстві оборони США заявив, що Україна програє війну, і українському уряду, можливо, доведеться евакуюватися з Києва. Столицю перенесуть до Львова. Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на видання Asia Times", — йдеться у повідомленні.

спростування фейків з тг-каналів
Фейк, який поширюють російські Telegram-канали. Фото: SPRAVDI

Проте правда полягає в тому, що автор статті цього видання — Стівен Браєн, який вже не перший раз поширює бачення про те, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією. 

Крім того, він оголошував наратив про те, що США замінять Президента України Володимира Зеленського, через що станеться державний переворот. 

"Його інформація про план перенесення столиці з Києва до Львова не підкріплена жодними доказами. А теза про те, що США не "готуються до поразки України", спростовується реальними діями керівництва Штатів", — зауважили у повідомленні. 

Докази підтримки США

А саме в листопаді 2023 року три комітети Палати представників в США опублікували документ "Пропонований план перемоги в Україні", де вказується потрібність посилення санкцій та збільшення постачання зброї. 

Також США є очільником контрактної групи "Рамштайн", аби сприяти посиленню рівня оборони України. 

спростування фейків з тг-каналів
Скриншот допису з Telegram "SPRAVDI"

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти розповсюджували в Україні черговий фейк. Громадяни почали отримувати на електронні скриньки повідомлення нібито від Офісу Президента України. Росіяни закликали українців "припинити вогонь з Росією" та "передати частину територій".

Також ми писали, що Росія поширила новий фейк про Президента України Володимира Зеленського та переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Агресори поширюють інформацію, нібито Зеленський відмовився від переговорів з Росією та залишився без грошей.

США
Львів
фейки
росіяни
пропаганда
війна в Україні
Росія

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