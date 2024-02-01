В мережі поширили фейк про підготовку США до поразки України у війні з РФ

Українські військові. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich

Мережею шириться черговий фейк про те, що Сполучені Штати Америки готуються до поразки України, тому столицю перенесуть до Львова. Таку неправдиву інформацію поширюють російські Telegram-канали, посилаючись на видання Asia Times.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також:

Який фейк поширили росіяни цього разу

"Брехня: агент у Міністерстві оборони США заявив, що Україна програє війну, і українському уряду, можливо, доведеться евакуюватися з Києва. Столицю перенесуть до Львова. Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на видання Asia Times", — йдеться у повідомленні.

Фейк, який поширюють російські Telegram-канали. Фото: SPRAVDI

Проте правда полягає в тому, що автор статті цього видання — Стівен Браєн, який вже не перший раз поширює бачення про те, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією.

Крім того, він оголошував наратив про те, що США замінять Президента України Володимира Зеленського, через що станеться державний переворот.

"Його інформація про план перенесення столиці з Києва до Львова не підкріплена жодними доказами. А теза про те, що США не "готуються до поразки України", спростовується реальними діями керівництва Штатів", — зауважили у повідомленні.

Докази підтримки США

А саме в листопаді 2023 року три комітети Палати представників в США опублікували документ "Пропонований план перемоги в Україні", де вказується потрібність посилення санкцій та збільшення постачання зброї.

Також США є очільником контрактної групи "Рамштайн", аби сприяти посиленню рівня оборони України.

Скриншот допису з Telegram "SPRAVDI"

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти розповсюджували в Україні черговий фейк. Громадяни почали отримувати на електронні скриньки повідомлення нібито від Офісу Президента України. Росіяни закликали українців "припинити вогонь з Росією" та "передати частину територій".

Також ми писали, що Росія поширила новий фейк про Президента України Володимира Зеленського та переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Агресори поширюють інформацію, нібито Зеленський відмовився від переговорів з Росією та залишився без грошей.