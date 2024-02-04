Відставка Залужного та виїзд Арестовича за кордон — гучні фейки росіян за минулий тиждень

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужній. Фото: radiosvoboda.org

Центр стратегічних комунікацій (ЦСК) назвало найгучніші спростування фейків росіян з 29 січня до 4 лютого. Серед головних фейків: відставка Залужного, виїзд Арестовича за кордон та масовий виїзд херсонців через дії ЗСУ.

Про це ЦСК повідомляє у неділю, 4 лютого.

Читайте також:

Гучні спростування фейків росіян за останній тиждень

Росія стверджувала, що Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного було звільнено від обов'язків головкому. Міністерство оборони України прокоментувало ці чутки, заявивши, що це не відповідає дійсності.

Новина росіян про польських військових, які виявили українця, який прожив два місяці в наметі, виявилася жартом і не має реальних підстав.

Інформація про те, що російські лікарі з Санкт-Петербурга допомогли подолати медичну кризу в Мелітополі, помилково приписана меру міста Івану Федорову, яка насправді таких заяв не робила.

Також у РФ поширювали повідомлення про те, що Олексій Арестович залишив Україну завдяки листу від Головного управління розвідки. Інформація була спростована ГУР, вказавши, що вона не відповідає дійсності.

Також заяви окупантів про масовий виїзд жителів Херсона через лінії оборони були спростовані. Насправді причиною евакуації є загроза, що створюється російськими окупаційними військами, а не дії української армії.

Повідомлення Центру стратегічних комунікацій. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Раді національної безпеки та оборони України 2 лютого спростували чутки про ймовірне звільнення з посади секретаря державного органу Олексія Данілова. Інформація, поширена у мережі, виявилася черговим фейком.

Крім того, нещодавно мережею ширився черговий фейк про те, що Сполучені Штати Америки готуються до поразки України, тож столицю перенесуть до Львова. Таку хибну інформацію розповсюджують російські Telegram-канали, посилаючись на видання Asia Times.