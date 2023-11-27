Изгнание флота РФ из Черного моря является одной из основных побед в этой войне — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президент

Одним из самых больших успехов Украины в этой войне было изгнание российского военного флота из Черного моря. таким образом, наша страна показала, что она способна стать донором глобальной безопасности.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме Международной морской организации.

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"Один из самых больших успехов Украины после 24 февраля — изгнание российского военного флота из Черного моря. Именно в Черном море нам удалось доказать, что Украина не только останется донором глобальной безопасности, в том числе продовольственной, но и способна защищать безопасность", — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что благодаря организованным Украине альтернативным экспортным маршрутам уже удалось перевезти 6 миллионов тонн грузов для стран на трех континентах — в Африке, Азии и Европе.

"Сегодня, обращаясь к Международной морской организации, проинформировал о том, что Украине удалось и что России как государству-террористу не место в международных организациях и тем более в ее руководящих органах, которые должны заниматься международной безопасностью", — подчеркнул Зеленский.



Также глава государства подчеркнул, что свобода мореходства есть и будет незыблема.

"Как бы значительна ни была сила, стремящаяся уничтожить свободу мореходства, сила сотрудничества наций всегда мощнее. Всегда" , — резюмировал глава государства.

Ранее мы сообщали, что 24 ноября в море остается влажная и туманная погода, из-за которой враг был вынужден оставить большинство кораблей в пунктах базирования. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Черном море.

Также мы писали, что Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.