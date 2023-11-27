Вигнання флоту РФ з Чорного моря є однією з основних перемог у цій війні — Зеленський
Одним з найбільших успіхів україни у цій війні було вигнання російського військового флоту з Чорного моря. таким чином наша країна показала, що вона здатна стати донором глобальної безпеки.
Про це розповів Президент України Володимир Зеленський на форумі Міжнародної морської організації.
Чорноморський флот вигнано з українського моря
"Один із найбільших успіхів України після 24 лютого — вигнання російського військового флоту з Чорного моря. Саме в Чорному морі нам вдалося довести, що Україна не тільки залишиться донором глобальної безпеки, зокрема продовольчої, а й здатна захищати безпеку", — заявив Зеленський.
Президент України додав, що завдяки організованим Україною альтернативним експортним маршрутам уже вдалося перевезти 6 мільйонів тонн вантажів для країн на трьох континентах — у Африці, Азії та Європі.
"Сьогодні, звертаючись до Міжнародної морської організації, поінформував про те, що Україні вдалося та що Росії як державі-терористу не місце в міжнародних організаціях і тим паче в її керівних органах, які мають опікуватися міжнародною безпекою", — наголосив Зеленський.
Також голова держави наголосив, що свобода мореплавства є й буде непорушною.
"Хоч би якою значною була сила, що прагне знищити свободу мореплавства, сила співпраці націй завжди потужніша. Завжди", — резюмував глава держави.
Раніше ми повідомляли, що 24 листопада, у морі залишається волога та туманна погода, через яку ворог був вимушений залишити більшість кораблів у пунктах базування. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Чорне море.
Також ми писали, що Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.
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