Война в Израиле — что будет с Сектором Газа после войны

Израильский солдат на задании в Газе. Фото: Israel Defense Forces

Война Израиля с Хамасом продолжается уже 2 месяца, Израиль успешно проводит операцию за операцией в Секторе Газа. А в последнее время популярной стала фраза: "В 6 часов вечера после войны", которая употребляется в том смысле, что делать с Сектором Газа после уничтожения Хамаса.

В этом вопросе для Новини.LIVE разбирался Сергей Ауслендер.

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Вопрос от Вашингтона

Собственно, ответа на этот вопрос — и только на него — требует от Иерусалима Вашингтон, когда речь заходит о пресловутом "внешнем давлении".

"Хорошо, — говорят в администрации Байдена. — Вы победите Хамас, но что вы собираетесь делать дальше?" И ответа пока нет, хотя это очень важный момент.

Мало победить, нужно воспользоваться плодами этой победы.

Смертный приговор

Понятно, что Хамас как идею (радикального ислама) уничтожить нельзя. По сути, эта организация — ответвление "Братьев-мусульман", с которыми с переменным успехом борются в разных арабских странах, в частности, в Египте.

Нельзя уничтожить его и как организацию — приличная часть главарей живет в Катаре, сторонники рассеяны по всему миру.

Но, лишив Хамас ресурсной базы в виде территории с населением, можно повторить историю с ИГИЛ. Когда халифат был разгромлен и изгнан с территорий, которые он контролировал на пике своего могущества (размером с приличную европейскую страну), он быстро маргинализировался и превратился из стратегической угрозы в террористическую группировку, каковых в мире великое множество.

Израильские военные на территории Сектора Газа. Фото: Israel Defense Forces

Именно такую задачу ставит перед собой Израиль — уничтожить Хамас в Секторе Газа и на Западном берегу, ликвидировать главарей, до которых удастся дотянуться, а там будет видно.

Сценарии победы

В принципе, уже сейчас обсуждают несколько возможных сценариев того, как Сектор будут администрировать после уничтожения Хамаса. Все они из разряда "плохой и очень плохой", но выбор, на самом деле не богатый.

Первый: возвращение Газы под контроль палестинской автономии (ПА).

Сценарий весьма проблематичный, по одной причине — администрация Махмуда Аббаса уже контролировала Сектор Газа после выхода оттуда Израиля в ходе одностороннего размежевания. Все закончилось военным переворотом в 2007 году, когда Хамас захватил власть и буквально истребил там представителей этой самой администрации.

Сейчас ПА еще слабее, чем была тогда, Махмуд Аббас — старый человек (ему под 90), и он не может контролировать всю территорию Западного берега, например, такие города как Дженин и Шхем.

Безопасность в этих (и не только) районах обеспечивает израильская армия. Недаром же премьер Израиля Нетаниягу, обсуждая такой вариант, говорил о некоей "обновленной" палестинской администрации. Что именно подразумевается под словом "обновленная" он не расшифровал.

Второй: Постоянное военное присутствие израильской армии на территории Газы. Этот сценарий вытекает из первого.

Это означает фактическую реоккупацию Сектора со всеми вытекающими последствиями в виде постоянных потерь и международного давления вплоть до санкций.

Израильский танк на границе с Газой. Фото: EUTERS/Athit Perawongmetha

С самого правого фланга израильской политики даже стали раздаваться призывы о восстановлении там еврейских поселений (Гуш-Катиф), но это уже совсем из области фантастики. Короче, не вариант вовсе.

Третий: Международный контроль. Тут возможны подварианты:

Египет . Когда-то Газа была под его контролем, но после Шестидневной войны, когда Израиль захватил Газу, Каир аннулировал гражданство жителям Сектора. Сейчас Египет буквально упирается любым предложениям о его контроле над анклавом, несмотря на большие деньги, которые ему предлагают.

Вероятно, Каир не хочет получить два миллиона человек, зараженных вирусом радикального ислама, к тому же экономическая ситуация в этой стране очень и очень печальная.

Лига арабских государств . Эта организация не обладает особым авторитетом и никакого влияния не имеет, достаточно вспомнить ее поведение во время вторжения Ирака в Кувейт или хоть последнюю резолюцию по войне в Газе.

ООН . Тут пример еще более свежий — силы ООН в Южном Ливане (UNIFIL), призванные следить за соблюдение резолюции 1701 (вывод всех вооруженных подразделений Хезболлы за линию реки Литани), вообще ничего не могут сделать и никаким авторитетом там не пользуются.

Более того, фактически идет приграничная война между ливанскими террористами и Израилем, но UNIFIL никакого воздействия на ее ход оказать не могут.

Пуски ракет с территории Ливана по военным базам Израиля. Фото: Courtesy of Islamic Resistance/Hezbollah

Так что, при всем богатстве выбора, выбора-то как раз и нет.

Но главная проблема — ни один из вариантов пока не принят в качестве хотя бы первоначальной концепции, которую бы обсуждали. Поэтому Белый дом и давит на Израиль с требованием начать это хотя бы обсуждать.