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В Армії оборони Ізраїлю повідомили про ліквідацію авторитетного польового командира ХАМАС

3 грудня 2023 08:01
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Павло Зінченко
редактор
В Армії оборони Ізраїлю повідомили про ліквідацію авторитетного польового командира ХАМАС
Бронетехніка і військові ЦАХАЛ. Фото: The Times of Israel
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Армія оборони Ізраїлю заявила в суботу, що ліквідувала командира підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за кілька смертоносних нападів як на мирних жителів, так і ізраїльських військових.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАС

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові вбили Віссама Фархата, командира батальйону Шеджайя ХАМАСу, під час авіаудару.

Хагарі сказав, що Фархат відповідальний за напад на війська Ізраїлю в районі міста Газа Шеджайя під час війни 2014 року. В результаті інциденту загинули семеро солдатів, у тому числі Орон Шауль, чиї рештки з тих пір утримує ХАМАС.

Фархат також відправив терористів 7 жовтня в кібуц Нахаль-Оз і на військовий пост, у результаті чого сталася жорстока різанина. Там було вбито десятки ізраїльтян і десятки викрадено.

"Ми зосереджені на продовженні ліквідації ХАМАС і на створенні умов для повернення додаткових заручників", — сказав Халеві.

Обстріли Ізраїлю не припиняються

У той же час ракетний обстріл із Гази по Ізраїлю тривав, причому снаряди були випущені по Тель-Авіву в суботу ввечері вперше з 20 листопада.

По всій центральній частині Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Молодий чоловік отримав легкі поранення в Холоні від осколків.

Раніше ми розповідали, що Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про продовження поточного тимчасового перемир'я у секторі Газа. Втім, бойовики ХАМАС порушили режим тиші й завдали удару по Ізраїлю.

Нагадаємо, що 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом почалося чотириденне тимчасове перемир'я. Згідно з умовами, наразі мають припинити вогонь та відпустити заручників.

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