В Армії оборони Ізраїлю повідомили про ліквідацію авторитетного польового командира ХАМАС

Бронетехніка і військові ЦАХАЛ. Фото: The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю заявила в суботу, що ліквідувала командира підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за кілька смертоносних нападів як на мирних жителів, так і ізраїльських військових.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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The IDF says it is investigating after footage shows an Iron Dome interceptor missile failing in central Israel this evening. There are no reports of injuries. Tamir missiles fail occasionally. pic.twitter.com/OAjpnwh2Tw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2023

ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАС

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові вбили Віссама Фархата, командира батальйону Шеджайя ХАМАСу, під час авіаудару.

Хагарі сказав, що Фархат відповідальний за напад на війська Ізраїлю в районі міста Газа Шеджайя під час війни 2014 року. В результаті інциденту загинули семеро солдатів, у тому числі Орон Шауль, чиї рештки з тих пір утримує ХАМАС.

דובר צה"ל: חוסל מפקד גדוד שג'אעיה בחמאס - שהיה אחראי לאסון הנגמ"ש בצוק איתן, לחטיפת אורון שאול, ושילח מחבלים לנחל עוז ב-7 באוקטובר@Doron_Kadosh pic.twitter.com/ruUYmK2rx5 — גלצ (@GLZRadio) December 2, 2023

Фархат також відправив терористів 7 жовтня в кібуц Нахаль-Оз і на військовий пост, у результаті чого сталася жорстока різанина. Там було вбито десятки ізраїльтян і десятки викрадено.

Footage shows the strike on the commander of Hamas's Shujayya battalion, Wissam Farhat.https://t.co/KM31XvtKku pic.twitter.com/3wDLItvZW8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2023

"Ми зосереджені на продовженні ліквідації ХАМАС і на створенні умов для повернення додаткових заручників", — сказав Халеві.

Обстріли Ізраїлю не припиняються

У той же час ракетний обстріл із Гази по Ізраїлю тривав, причому снаряди були випущені по Тель-Авіву в суботу ввечері вперше з 20 листопада.

По всій центральній частині Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Молодий чоловік отримав легкі поранення в Холоні від осколків.

Раніше ми розповідали, що Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про продовження поточного тимчасового перемир'я у секторі Газа. Втім, бойовики ХАМАС порушили режим тиші й завдали удару по Ізраїлю.

Нагадаємо, що 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом почалося чотириденне тимчасове перемир'я. Згідно з умовами, наразі мають припинити вогонь та відпустити заручників.