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Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я, але бойовики порушили режим тиші

1 грудня 2023 09:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я, але бойовики порушили режим тиші
Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про продовження поточного тимчасового перемир'я у секторі Газа. Втім, бойовики ХАМАС порушили режим тиші й завдали удару по Ізраїлю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal та CNN.

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Продовження тимчасового перемир'я

The Wall Street Journal повідомив, що рішення про продовження тимчасового перемир'я було зроблено з метою звільнення додаткових заручників.

Також повідомляється, що перемир'я, започатковане за участю Катару як посередника, вже кілька разів продовжувалося, але також стикалося з потенційними порушеннями.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль продовжити припинення воєнних дій та мінімізувати втрати серед цивільного населення.

"Ми активно прагнемо звільнення заручників, які утримуються ХАМАСом у Газі, з перших днів конфлікту. Це також сприяло збільшенню обсягу гуманітарної допомоги нужденним у Газі. Цей процес приносить результати і має велике значення. Ми сподіваємося на його продовження", — заявив Блінкен.

ХАМАС порушив режим тиші й завдав удару по Ізраїлю

СNN повідомляє, що ізраїльська армія відновила військові дії проти групи ХАМАС вранці 1 грудня після того, як терористичне угруповання порушило домовленість про припинення вогню.

За заявою ізраїльських військових, ХАМАС порушив домовленість про припинення вогню, здійснивши обстріл ізраїльської території, що спонукало Ізраїльські оборонні сили до відновлення військових операцій проти ХАМАС у Газі.

За повідомленням преси, цей крок було зроблено після того, як за годину до закінчення терміну перемир'я ізраїльська протиповітряна оборона перехопила ракету, випущену з Гази.

ЦАХАЛ також додав, що після перших сигналів сирен у кібуці Холіт було зафіксовано додаткові запуски ракет із Гази у напрямку Ізраїлю.

Нагадаємо, що 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом почалося чотириденне тимчасове перемир'я. Згідно з умовами, наразі мають припинити вогонь та відпустити заручників.

Незабаром бойовики ХАМАСу звільнили з полону першу групу людей. Йдеться про 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду. А вже наступного дня у Тель-Авіві відбувся масовий мітинг, де тисячі громадян зібралися, щоб вимагати негайного звільнення заручників, які утримують ХАМАС.

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