Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие, но боевики нарушили режим тишины

Израильские военные. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продолжении текущего временного перемирия в секторе Газа. Впрочем, боевики ХАМАС нарушили режим тишины и нанесли удар по Израилю.

Об этом сообщает The Wall Street Journal и CNN.

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Продление временного перемирия

The Wall Street Journal сообщил, что решение о продлении временного перемирия было предпринято с целью освобождения дополнительных заложников.

Также сообщается, что перемирие, начатое при участии Катара как посредника, уже несколько раз продлевалось, но также сталкивалось с потенциальными нарушениями.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль продолжить приостановку военных действий и минимизировать потери среди гражданского населения.

"Мы активно стремимся к освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе, с первых дней конфликта. Это также способствовало увеличению объема гуманитарной помощи нуждающимся в Газе. Этот процесс приносит результаты и имеет большое значение. Мы надеемся на его продолжение", — заявил Блинкен.

ХАМАС нарушил режим тишины и нанес удар по Израилю

СNN сообщает, что израильская армия возобновила военные действия против группы ХАМАС утром 1 декабря после того, как террористическая группировка нарушила договоренность о прекращении огня.

По заявлению израильских военных, ХАМАС нарушил договоренность о прекращении огня, осуществив обстрел израильской территории, что побудило Израильские оборонительные силы к возобновлению военных операций против ХАМАСа в Газе.

По сообщению прессы, этот шаг был предпринят после того, как за час до окончания срока перемирия израильская противовоздушная оборона перехватила ракету, выпущенную из Газы.

ЦАХАЛ также добавил, что после первых сигналов сирен в кибуце Холит, были зафиксированы дополнительные запуски ракет из Газы в направлении Израиля.

Напомним, что 24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие. Согласно условиям, в настоящее время должны прекратить огонь и отпустить заложников.

Вскоре, боевики ХАМАСа освободили из плена первую группу людей. Речь идет о 13 израильских заложниках и 12 рабочих из Таиланда. А уже на следующий день в Тель-Авиве состоялся массовый митинг, где тысячи граждан собрались, чтобы потребовать немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.