В Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации авторитетного полевого командира ХАМАС

Бронетехника и военные ЦАХАЛ. Фото: The Times of Israel

Армия обороны Израиля заявила в субботу, что ликвидировала командира подразделения ХАМАС. Он был ответственен за несколько смертоносных нападений как на мирных жителей, так и на израильских военных.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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IDF предпочитает его построить после фоотажа shows Iron Dome interceptor missile failing в Центральной Israel этот день. Есть не reports of injuries. Tamir missiles fail occasionally. pic.twitter.com/OAjpnwh2Tw — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) December 2, 2023

ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные убили Виссама Фархата, командира батальона Шеджайя ХАМАСа, во время авиаудара.

Хагари сказал, что Фархат ответственен за нападение на войска Израиля в районе города Газа Шеджайя во время войны 2014 года. В результате инцидента погибли семь солдат, в том числе Орон Шауль, чьи останки с тех пор удерживает ХАМАС.

דובר צה"ל: חוסל מפקד גדוד שג'אעיה בחמאס - שהיה אחראי לאסון הנגגא חטיפת אורון שאול, ושילח מחבלים לנחל עוז ב-7 באוקטובר @Doron_Kadosh pic.twitter. — גלצ (@GLZRadio) December 2, 2023

Фархат также отправил террористов 7 октября в кибуц Нахаль-Оз и на военный пост, в результате чего произошла жестокая резня. Там были убиты десятки израильтян и десятки похищены.

Фотографии показали удар на комманде Хамаса в Шуяйя battalion, Винсам Фархат. https://t.co/KM31XvtKku pic.twitter.com/3wDLItvZW8 — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) December 2, 2023

"Мы сосредоточены на продолжении ликвидации ХАМАС и на создании условий для возвращения дополнительных заложников", — сказал Халеви.

Обстрелы Израиля не прекращаются

В то же время ракетные обстрелы из Газы по Израилю продолжались, причем снаряды были выпущены по Тель-Авиву в субботу вечером впервые с 20 ноября.

По всей центральной части Израиля раздались сирены воздушной тревоги. Молодой человек получил легкие ранения в Холоне от осколков.

Ранее мы говорили, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продолжении текущего временного перемирия в секторе Газа. Впрочем, боевики ХАМАС нарушили режим тишины и нанесли удар по Израилю.

Напомним, что 24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие. Согласно условиям, должны прекратить огонь и отпустить заложников.