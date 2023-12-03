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В Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации авторитетного полевого командира ХАМАС

3 декабря 2023 08:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации авторитетного полевого командира ХАМАС
Бронетехника и военные ЦАХАЛ. Фото: The Times of Israel
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Армия обороны Израиля заявила в субботу, что ликвидировала командира подразделения ХАМАС. Он был ответственен за несколько смертоносных нападений как на мирных жителей, так и на израильских военных.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные убили Виссама Фархата, командира батальона Шеджайя ХАМАСа, во время авиаудара.

Хагари сказал, что Фархат ответственен за нападение на войска Израиля в районе города Газа Шеджайя во время войны 2014 года. В результате инцидента погибли семь солдат, в том числе Орон Шауль, чьи останки с тех пор удерживает ХАМАС.

Фархат также отправил террористов 7 октября в кибуц Нахаль-Оз и на военный пост, в результате чего произошла жестокая резня. Там были убиты десятки израильтян и десятки похищены.

"Мы сосредоточены на продолжении ликвидации ХАМАС и на создании условий для возвращения дополнительных заложников", — сказал Халеви.

Обстрелы Израиля не прекращаются

В то же время ракетные обстрелы из Газы по Израилю продолжались, причем снаряды были выпущены по Тель-Авиву в субботу вечером впервые с 20 ноября.

По всей центральной части Израиля раздались сирены воздушной тревоги. Молодой человек получил легкие ранения в Холоне от осколков.

Ранее мы говорили, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продолжении текущего временного перемирия в секторе Газа. Впрочем, боевики ХАМАС нарушили режим тишины и нанесли удар по Израилю.

Напомним, что 24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие. Согласно условиям, должны прекратить огонь и отпустить заложников.

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