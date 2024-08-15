Зеленский созывает Совет для рассмотрения неотложных вопросов — о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина создала в Курской области военную комендатуру. Также все участники боевой операции будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в четверг, 15 августа.

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Как заявил глава государства, в ходе Ставки главком ВСУ Александр Сырский доложил о завершении освобождения города Суджа от российских военных, где сейчас создается украинская военная комендатура.

"Уволены также еще несколько населенных пунктов. Всего уже более 80. Я благодарю каждого нашего воина, который все это обеспечивает. Молодцы!" — не скрывает эмоций президент.

Также глава государства объявил безотлагательный созыв Верховной Рады Украины о правовых гарантиях для украинских военных, находящихся в Курской области, а также украинских легионеров, имеющих гражданство других государств.

"Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины. Также это справедливо распространить на их родных, родных наших героев", — сказал президент.

В частности, глава государства призвал рассмотреть пользование армейцами трофейным оружием, полученным в боях и лишить званий и наград предателей, бежавших в Россию после 24 февраля. Он также подчеркнул, что во время Ставки была представлена стратегия о возвращении украинцев из российского плена. По его словам, ГУР и МВД обнародуют подробности, которые необходимо знать людям о процедуре возвращения людей.