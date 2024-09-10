Военный медик обвиняет командира в сексуальных домогательствах

Военная обвиняет командира в домогательствах. Фото: slidstvo.info

Военный медик одной из бригад, номер которой не разглашается, обвиняет своего командира в сексуальных домогательствах во время службы и давлении со стороны руководства. Женщина предоставила видеодоказательства.

Об этом сообщило издание "Следствие Инфо" во вторник, 10 сентября.

Читайте также:

Сексуальные домогательства в армии

Боевой медик одного из военных подразделений заявила о сексуальных домогательствах со стороны своего командира. В видео, которое предоставила женщина, мужчина в форме ВСУ принуждает женщину к интимным отношениям, заявляя, что "мы встречаемся с тобой, а дальше идет секс, хочешь ты или нет".

По словам военной, после домогательств прошло более двух месяцев: официальное расследование в подразделении не провели, а предполагаемый обидчик самовольно покинул часть. Сейчас медик вынуждена переводиться в другую воинскую часть.

Как сообщили в воинской части, где служит военная, для недопущения дискриминации по гендерному признаку и фактам сексуального домогательства в подразделении провели инструктажи.