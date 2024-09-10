Військова медикиня звинувачує командира у сексуальних домаганнях

Військова звинувачує командира в домаганнях. Фото: slidstvo.info

Військова медикиня однієї з бригад, номер якої не розголошується, звинувачує свого командира у сексуальних домаганнях під час служби та тиску з боку керівництва. Жінка надала відеодокази.

Про це повідомило видання "Слідство Інфо" у вівторок, 10 вересня.

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Бойова медикиня одного з військових підрозділів заявила про сексуальні домагання з боку свого командира. У відео, яке надала жінка, чоловік у формі ЗСУ примушує жінку до інтимних стосунків, заявляючи, що "ми зустрічаємося з тобою, а далі йде секс, хочеш ти чи ні".

За словами військової, після домагання пройшло понад два місяці: офіційне розслідування у підрозділі не провели, а ймовірний кривдник самовільно залишив частину. Зараз медикиня вимушена переводитися в іншу військову частину.

Як повідомили у військовій частині, де служить військова, задля недопущення дискримінації за гендерною ознакою та фактів сексуального домагання у підрозділі провели інструктажі.