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Военный ГУР рассказал об обучении российских оккупантов на войне в Украине

24 января 2024 11:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Военный ГУР рассказал об обучении российских оккупантов на войне в Украине
Командир разведгруппы ГУР с позывным "Саба". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России достаточно хорошо подготовленных военных, и считать вражескую армию армией "чмобиков" ошибочно. Они тоже учатся на этой войне и показывают это на фронте.

Об этом рассказал командир разведгруппы ГУР с позывным "Саба" в проекте ЦПД и Константина и Влади Либеровых "Станция Краматорск".

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Как оккупанты учатся на этой войне

"Саба" рассказывает, что в России действительно достаточно хорошо подготовленных военных. Считать, что вражеская армия — это армия "чмобиков", ошибочно, ведь на этой войне очень хитрый, умный и опасный противник, и россияне, конечно, тоже на ней учатся.

Однако он также сказал, что и украинские военные могут учиться на ошибках оккупантов, особенно в тот момент, когда идут в наступление и освобождают свои территории.

"Война — это партия в шахматы, здесь ты учишься на ошибках, которые допускает враг. Мы можем это учитывать в своих действиях, чтобы таких ошибок не допускать. Тем более, что сейчас мы освобождаем свои территории, мы штурмуем так, как они в начале штурмовали. Мы можем использовать их опыт штурмов", — поделился военный.

Напомним, недавно британские аналитики рассказали, как армия РФ в Украине учится на своих ошибках. Оккупанты сделали выводы из поражений в Украине и модифицировали работу своих подразделений. Это повлияло, в частности, на количество уничтоженных танков и артподразделений РФ.

россияне
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ГУР
штурмовая бригада

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