Військовий ГУР розповів про навчання російських окупантів на війні в Україні

Командир розвідгрупи ГУР з позивним "Саба". Фото: скриншот з відео

В Росії є достатньо добре підготовлених військових і вважати ворожу армію — армією "чмобіків" помилково. Вони також вчаться на цій війні і показують це на фронті.

Про це розповів командир розвідгрупи ГУР з позивним "Саба" у проєкті ЦПД та Костянтина і Влади Ліберових "Станція Краматорськ".

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Як окупанти вчаться на цій війні

"Саба" розповідає, що в Росії насправді є достатньо добре підготовлених військових. Вважати, що ворожа армія -- це армія "чмобіків" помилково, адже ця війна дуже хитрий, розумний і небезпечний противник, і росіяни, звичайно, теж на ній вчаться.

Однак, він також сказав, що і українські військові можуть вчитися на помилках окупантах, особливо в той момент, коли йдуть в наступ та звільняють свої території.

"Війна — це партія в шахи, тут ти вчишся на помилках, яких припускається ворог. Ми можемо це враховувати у своїх діях, щоб таких помилок не припускати. Тим паче, що зараз ми звільняємо свої території, ми штурмуємо так, як вони на початку штурмували. Ми можемо використовувати їх досвід штурмів", — поділився військовий.

Нагадаємо, нещодавно британські аналітики розповіли, як армія РФ в Україні вчиться на своїх помилках. Окупанти зробили висновки з поразок в Україні і модифікували роботу своїх підрозділів. Це вплинуло, зокрема, на кількість знищених танків і артпідрозділів РФ.