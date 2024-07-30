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Военный назвал самые горячие участки линии фронта сейчас

30 июля 2024 17:33
Виктория Козырь - редактор
Наступление россиян — военный Карат назвал самые горячие участки линии фронта
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

Военный с позывным "Карат", командир отделения беспилотных летальных комплексов 116-й отдельной мобильной бригады назвал самые горячие участки линии фронта сейчас. Он прокомментировал ситуацию на Купянском направлении.

Об этом "Карат" говорил в эфире День.LIVE во вторник, 30 июля.

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Самые горячие участки линии фронта

Военный говорит, что российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны и работают на истощение украинских бойцов. Враг активно привлекает артиллерию и постоянно подтягивает резервы с северо-восточной части фронта. 

"Россия там работает на истощение наших бойцов и артиллерии. Они задействуют очень много пушек, минометов различных калибров, СПГ, а также РСЗО "Град". Мы с нашей стороны используем оборонительную тактику. Их попытки штурмовать позиции заканчиваются неудачно", — подчеркнул "Карат".

Он говорит, что захватчики совершают авиаудары преимущественно ночью, сосредотачиваясь на путях украинской логистики.

По его словам, наиболее проблемными точками сейчас являются Купянск и Купянск-Узловой.

"Карат" отметил, что ВСУ используют также артиллерию, однако противник преобладает в этом.

"Сейчас мы более успешно работаем разведывательными FPV-дронами. Мы их находим на дальнем расстоянии и стараемся не допустить к нашей линии боевого соприкосновения, к нашим позициям", — добавил он.

Напомним, спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев опроверг информацию американского Института изучения войны о прорыве российских оккупантов в Волчанске. Он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, однако это не соответствует действительности.

Также за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Бойцам удалось уничтожить 25 танков и 46 артиллерийских систем врага. 

война ВСУ украинцы Украина Харьковская область оккупанты Купянск

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