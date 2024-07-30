Генштаб назвав втрати Росії на 30 липня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Харківський медіа хаб

За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників. Також вдалося знищити 25 танків та 46 артилерійських систем ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вівторок, 30 липня.

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Станом на 30 липня загальні втрати росіян становлять:

особового складу — близько 577 060 (+1 060) осіб;

танків — 8 381 (+25) одиниця;

бойових броньованих машин — 16 141 (+38) одиниця;

артилерійських систем — 16 056 (+46) одиниць;

РСЗВ — 1 130 (+1) одиниць;

засобів ППО — 906 (+0) одиниць;

літаків — 363 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 832 (+27) одиниці;

крилатих ракет — 2 406 (+0) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 687 (+53) одиниць;

спеціальної техніки — 2 696 (+6) одиниць.

Втрати росіян станом на 30 липня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський вірить, що винищувачі F-16 зможуть суттєво посилити протиповітряну оборону нашої держави. При цьому він зазначив, що їхні можливості доволі обмежені.

Також Сирський розповів, що одними з головних завдань є знищення Керченського мосту та залізничного шляху, які з'єднують тимчасово окупований Крим з Росією. Він наголосив, що Україна розробляє план повернення півострова одразу після його окупації Росією.

Крім того, ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.