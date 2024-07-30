Генштаб назвал потери России на 30 июля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Харьковский медиа хаб

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 25 танков и 46 артиллерийских систем противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 30 июля.

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По состоянию на 30 июля общие потери россиян составляют:

личного состава — около 577 060 (+1 060) человек;

танков — 8381 (+25) единица;

боевых бронированных машин — 16 141 (+38) единица;

артиллерийских систем — 16 056 (+46) единиц;

РСЗО — 1 130 (+1) единиц;

средств ПВО — 906 (+0) единиц;

самолетов — 363 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 832 (+27) единицы;

крылатых ракет — 2 406 (+0) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 687 (+53) единиц;

специальной техники — 2 696 (+6) единиц.

Утраты россиян по состоянию на 30 июля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.

Также Сырский рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.

Кроме того, мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.