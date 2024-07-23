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Українські захисники перетворили на металобрухт купу ворожої техніки — Сирський показав відео

23 липня 2024 19:00
Галина Шподарева - редактор
Українські захисники перетворюють на попіл загарбників — Сирський показав відео
Сирський під час планування бойових дій. Фото: Генштаб
Галина Шподарева - редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський показав підбірку потужних ударів по загарбниках та ворожій техніці на українській землі. Головком зазначив, що захисники нищитимуть окупантів до перемоги України. 

Про це Сирський написав в Telegram у вівторок, 23 липня. 

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"Терористи з Росії обстрілюють наші міста і села. Ми — нищимо окупантів. І нищитимемо до Перемоги", — написав Сирський.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 23 липня окупанти здійснили 83 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій. Ще тривають бойові зіткнення у 17 локаціях. Ворог продовжує найактивніше атакувати на Покровському напрямку. 

Українські захисники перетворили на металобрухт купу ворожої техніки — Сирський показав відео - фото 1
Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 23 липня провів засідання Ставки. Він проаналізував ефективність дронів різних типів.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ, попри великі втрати. Також жорсткі бої тривають в Красногорівці та інших районах Донецької області.

Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами. 

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