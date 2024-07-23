Украинские защитники превращают в пепел захватчиков — Сырский показал видео

Сырский во время планирования боевых действий. Фото: Генштаб

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал подборку мощных ударов по захватчикам и вражеской технике на украинской земле. Главком отметил, что защитники будут уничтожать оккупантов до победы Украины.

Об этом Сырский написал в Telegram во вторник, 23 июля.

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"Террористы из России обстреливают наши города и села. Мы — уничтожаем оккупантов. И будем уничтожать до Победы", — написал Сырский.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 23 июля оккупанты предприняли 83 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения в 17 локациях. Враг продолжает активно атаковать на Покровском направлении.

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля провел заседание Ставки. Он проанализировал эффективность дронов разных типов.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жесткие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.