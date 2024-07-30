Наступ росіян — військовий Карат назвав найгарячіші ділянки лінії фронту

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий з позивним "Карат", командир відділення безпілотних летальних комплексів 116 окремої мобільної бригади назвав найгарячіші ділянки лінії фронту зараз. Він прокоментував ситуацію на Куп'янському напрямку.

Про це "Карат" говорив в ефірі День.LIVE у вівторок, 30 липня.

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Найгарячіші ділянки лінії фронту

Військовий каже, що російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони та працюють на виснаження українських бійців. Ворог активно залучає артилерію та постійно підтягує резерви з північно-східної частини фронту.

"Росія там працює на виснаження наших бійців та артилерії. Вони задіюють дуже багато гармат, мінометів різних калібрів, СПГ, а також РСЗО "Град". Ми з нашої сторони використовуємо оборонну тактику. Їхні намагання штурмувати позиції закінчуються невдало", — наголосив "Карат".

Він каже, що загарбники здійснюють авіаудари переважно вночі, зосереджуючись на шляхах української логістики.

За його словами, найбільш проблемними точками наразі є Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий.

"Карат" зазначив, що ЗСУ використовують також артилерію, однак противник переважає в цьому.

"Наразі ми більш успішно працюємо розвідувальними FPV-дронами. Ми їх знаходимо на дальшій відстані і намагаємося їх не допустити до нашої лінії бойового зіткнення, до наших позицій", — додав він.

Нагадаємо, речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев спростував інформацію американського Інституту вивчення війни про прорив російських окупантів у Вовчанську. Він наголосив, що ситуація там дійсно складна, однак це не відповідає дійсності.

Також за минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників. Бійцям вдалося знищити 25 танків та 46 артилерійських систем ворога.