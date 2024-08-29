Военный назвал ключевые изменения, необходимые украинской армии

Украинские военные. Фото: Генштаб

Украина не сможет одержать победу, применяя тактику малой советской армии против большой советской армии России. Для успеха в войне необходимо использовать кардинально иной подход.

Об этом сообщил командир 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр на позывной "Тоха" в интервью TSN.ua в четверг, 29 августа.

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Военный подчеркнул, что российская армия имеет преимущество в большом количестве личного состава, техники и вооружения. Однако их тактика остается неизменной.

"В целом у них ничего не меняется. У них много личного состава, техники. Она не такая качественная, как западные образцы, артиллерия и все остальное. Просто у них ее много. И тактика очень простая: они выбирают определенный участок фронта, начинают туда давить, стирают. Не получилось — переключились на другой участок фронта и начинают давить. То есть они точечно давят, видят, что "пролезают", и начинают накапливать личный состав, технику, перекидывают войска. Кстати, это у них получается хорошо", — отметил военный.

Он отметил, что, чтобы одержать победу над Россией, нужно изменить подход и провести кадровые изменения в Вооруженных силах.

"Как раз из-за ответственности руководящих лиц. Ставить на должности людей, которые действительно прошли боевой путь и понимают, что нужно делать. Потому что, сидя в кабинете, ты не придумаешь, как победить врага. Надо какие-то кадровые изменения — сто процентов", — подытожил военный.