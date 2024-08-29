Військовий назвав ключові зміни, які потрібні українській армії

Українські військові. Фото: Генштаб

Україна не зможе здобути перемогу, застосовуючи тактику малої радянської армії проти великої радянської армії Росії. Для успіху у війні необхідно використовувати кардинально інший підхід.

Про це повідомив командир 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр на позивний "Тоха" в інтерв’ю TSN.ua у четвер, 29 серпня.

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Військовий підкреслив, що російська армія має перевагу у великій кількості особового складу, техніки та озброєння. Проте їхня тактика залишається незмінною.

"В цілому в них нічого не змінюється. У них багато особового складу, техніки. Вона не така якісна, як західні зразки, артилерія та все інше. Просто в них її багато. І тактика дуже проста: вони обирають певну ділянку фронту, починають туди давити, стирають. Не вийшло — переключились на іншу ділянку фронту і починають давити. Тобто вони точково давлять, бачать, що "пролазить", і починають накопичувати особовий склад, техніку, перекидають війська. До речі, це в них виходить гарно", — зазначив військовий.

Він зазначив, що щоб здобути перемогу над Росією, потрібно змінити підхід і провести кадрові зміни у Збройних силах.

"Якраз через відповідальність керівних осіб. Ставити на посади людей, які дійсно пройшли бойовий шлях і розуміють, що потрібно робити. Тому що, сидячи в кабінеті, ти не придумаєш, як перемогти ворога. Треба якісь кадрові зміни — сто відсотків", — підсумував військовий.