Военный рассказал, что хуже всего для украинских воинов
Самым сложным для украинских воинов на фронте есть моральная усталость. Однако она не дает падать боевому духу защитников.
Об этом рассказал спикер 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
Моральная усталость военных на фронте
"Находясь постоянно под обстрелами, под угрозой, круглосуточно находясь в состоянии мишени, очень тяжело все выдерживать", — сказал он.
В то же время, по словам Лазуткина, боевой дух украинских воинов не падает.
"Напротив, друг за друга, за Украину, за свои семьи люди воюют, выходят на задачи и героически их выполняют", — поделился представитель 47 ОМБр.
Напомним, что высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что конфликт России и Украины стал "продолжающейся войной на истощение". Кроме того, до переломного момента в противостоянии еще далековато.
Также мы писали, что российский президент Владимир Путин демонстрирует интерес к прекращению огня на фронте. Целью этого может быть препятствование дальнейшей военной помощи Украине от стран Запада.
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