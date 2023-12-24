Военный рассказал, что хуже всего для украинских воинов

Украинский военный. Фото: Минобороны

Самым сложным для украинских воинов на фронте есть моральная усталость. Однако она не дает падать боевому духу защитников.

Об этом рассказал спикер 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Моральная усталость военных на фронте

"Находясь постоянно под обстрелами, под угрозой, круглосуточно находясь в состоянии мишени, очень тяжело все выдерживать", — сказал он.

В то же время, по словам Лазуткина, боевой дух украинских воинов не падает.

"Напротив, друг за друга, за Украину, за свои семьи люди воюют, выходят на задачи и героически их выполняют", — поделился представитель 47 ОМБр.

Напомним, что высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что конфликт России и Украины стал "продолжающейся войной на истощение". Кроме того, до переломного момента в противостоянии еще далековато.

Также мы писали, что российский президент Владимир Путин демонстрирует интерес к прекращению огня на фронте. Целью этого может быть препятствование дальнейшей военной помощи Украине от стран Запада.