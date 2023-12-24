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Військовий розповів, що є найгіршим для українських воїнів

24 грудня 2023 08:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військовий розповів, що є найгіршим для українських воїнів
Український військовий. Фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Найскладнішим для українських воїнів на фронті є моральна втома. Проте вона не дає падати бойовому духу захисників.

Про це розповів речник 47 ОМБр Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Моральна втома військових на фронті

"Перебуваючи постійно під обстрілами, під загрозою, цілодобово перебуваючи у стані мішені, дуже важко все витримувати", — сказав він.

Водночас за словами Лазуткіна, бойовий дух українських воїнів не падає. 

"Навпаки, один за одного, за Україну, за свої сімʼї люди воюють, виходять на завдання та героїчно їх виконують", — поділився речник 47 ОМБр.

Нагадаємо, що високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО Кусті Салм заявив, що конфлікт Росії та України став "війною на виснаження", яка буде тривати. Крім того, до переломного моменту в протистоянні ще далеко.

Також ми писали, що російський президент Володимир Путін демонструє зацікавленість у припиненні вогню на фронті. Метою цього може бути перешкоджання подальшої військової допомоги Україні від країн Заходу. 

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