Украинский солдат на боевой позиции. Фото: Слово и дело

В Вооруженных Силах Украины средний возраст бойца сейчас составляет 43 года. Поэтому ограниченные физические возможности воинов усложняют военное планирование.

Об этом говорится в материале британской газеты The Times.

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Командиры украинских подразделений рассказали, что средний возраст их бойцов составляет 45 лет. И в таком возрасте уже тяжело выполнять боевые задания.

"Некоторым даже боеприпасы и бронежилеты нести на передовые позиции трудно. Люди заканчиваются, а качество подкрепления с каждым разом становится все ниже", — отмечают военные.

Журналисты The Times добавляют, что на войне в Украине образовалась уникальная ситуация. В великих войнах прошлого века большинство войск обычно составляли мужчины в возрасте 20 лет или даже помоложе. В 2021 году средний возраст солдат в армии США составил 28 лет. В прошлом году средний возраст военнослужащих вооруженных сил Великобритании составил 31 год.

Молодые бойцы не выдерживают боевых действий

Одной из причин этой ситуации является волна добровольцев, которые пошли в армию в первые недели полномасштабного вторжения. Большинство из них были мужчинами в возрасте 40+. Многие ожидали, что их бригады в скором времени будут усилены младшими новобранцами. Кроме этого, тогда немногие верили, что война будет продолжаться так долго.

"Я на грани срыва. Я ушел в первый день войны, но больше не могу. Но когда к нам на фронте присоединяются молодые мужчины, они часто не могут с этим справиться. Нас бьют ракетами, беспилотниками и белым фосфором. Они теряют рассудок. Они не готовы к этому", — рассказал The Times 50-летний солдат на условиях анонимности.

Ранее мы сообщали, что линию фронта в Украине заполонили крысы и мыши. Эти животные распространяют болезни, вызывающие у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Таким образом, крысы и мыши подрывают боеспособность военных. Схожая ситуация происходила также в годы Первой мировой войны.

Напомним, что на Харьковщине в районе села Крахмального ВСУ отошли на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь воинов. Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили эту деревню 20 января.