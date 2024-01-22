Вік воїнів ЗСУ заважає ефективному бойовому плануванню — The Times

Український солдат на бойовій позиції. Фото: Слово і діло

У Збройних силах України середній вік бійця зараз становить 43 роки. Через це обмежені фізичні властивості воїнів ускладнюють військове планування.

Про це йдеться у матеріалі британської газети The Times.

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Командири українських підрозділів розповіли виданню, що середній вік їхніх бійців становить 45 років. І в такому віці вже важко виконувати бойові завдання.

"Декому навіть боєприпаси та бронежилети нести на передові позиції важко. Люди закінчуються, а якість підкріплення з кожним разом стає все нижчою", — зазначають військові.

Журналісти The Times додають, що на війні в Україні утворилася унікальна ситуація. У великих війнах минулого століття більшість військ зазвичай складали чоловіки віком 20 років або навіть молодші. У 2021 році середній вік солдатів в армії США становив 28 років. Минулого року середній вік військовослужбовців збройних сил Великої Британії становив 31 рік.

Молоді бійці не витримують бойових дій

Однією з причин цієї ситуації є велика хвиля добровольців, які пішли до армії в перші тижні повномасштабного вторгнення. Переважна більшість із них були чоловіками у віці 40+. Багато хто очікував, що їхні бригади незабаром будуть посилені молодшими новобранцями. Окрім цього, тоді мало хто вірив, що війна триватиме так довго.

"Я на межі зриву. Я пішов у перший день війни, але більше не можу. Але коли до нас на фронті приєднуються молоді чоловіки, вони часто не можуть із цим впоратися. Нас б’ють ракетами, безпілотниками та білим фосфором. Вони втрачають розум. Вони не готові до цього", — розповів The Times 50-річний солдат на умовах анонімності.

Раніше ми повідомляли, що лінію фронту в Україні заполонили щури і миші. Ці тварини поширюють хвороби, що викликають у солдатів блювоту і кровотечу з очей. Таким чином, щури та миші підривають боєздатність військових. Подібна ситуація відбувалася також в роки Першої світової війни.

Нагадуємо, що на Харківщині у районі села Крохмального ЗСУ відійшли на запасні позиції, щоб зберегти життя воїнів. Раніше повідомлялось, що російські окупанти захопили це село 20 січня.