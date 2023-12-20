Выход на границы 91-го не решит вопрос — Жорин об окончании войны в Украине
Выход Украины на границы 1991 года вряд ли изменит ситуацию и позволит войти из состояния войны. Для того чтобы закончилась проблема с Россией, нужно, чтобы страна перестала существовать в том виде, который она имеет сейчас, ее нужно уничтожить изнутри.
Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью для издания Бомбардир.
Жорин об окончании войны
"Дело в том, что остановка на наших границах ничем не отличается от остановки сейчас. Это может для нас даже большую опасность нести в том плане, что мы снова окажемся в условном состоянии 2014 года", — говорит Жорин.
Военный уверяет, что Украина должна собственными силами отвоевать границы 1991 года, другого выхода нет. После — начать работу по уничтожению Российской Федерации изнутри, поддерживая те народы и силы, которые там есть и хотят что-то изменить и достичь свободы.
"Я хочу, чтобы она была уничтожена для того, чтобы могла существовать наша страна. Ей не будет спокойно, пока Россия будет оставаться. Даже Путин умрет — это не решит вопрос. Выйдем мы на собственные границы и вернем Крым — это не решит вопрос. Это заморозит на время вопрос", — подчеркнул военный.
Напомним, командир "Азова" Денис "Рэдис" Прокопенко заявил, что после двух лет продолжительной и изнурительной войны страна-агрессорка РФ не собирается отказываться от своих планов. Так что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина способна вести сопротивление. В то время как любые "перемирия" или "договоренности" — будут очередным тайм-аутом для врага.
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