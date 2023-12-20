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Вихід на кордони 91-го не вирішить питання — Жорін про закінчення війни в Україні

20 грудня 2023 23:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вихід на кордони 91-го не вирішить питання — Жорін про закінчення війни в Україні
Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вихід України на кордони 1991 року навряд чи змінить ситуацію й дозволить війти зі стану війни. Для того, щоб закінчилася проблема з Росією, потрібно щоб країна перестала існувати в тому вигляді, який вона має зараз, її потрібно знищити з середини. 

Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю для видання Бомбардир

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"Справа в тому, що зупинка на наших кордонах нічим не відрізняється від зупинки зараз. Це може для нас навіть більшу небезпеку нести в тому плані, що ми знову опинимося в умовному стані 2014 року", — каже Жорін. 

Військовий запевняє, що Україна повинна власними силами відвоювати кордони 1991 року, іншого виходу немає. Після — почати роботу щодо знищення Російської Федерації з середини, підтримуючи ті народи та сили, які там є і хочуть щось змінити та досягти свободи.

"Я хочу, щоб вона була знищена для того, щоб могла існувати наша країна. Вона не буде існувати спокійно, поки Росія буде залишатись. Навіть Путін помре — це не вирішить питання. Вийдемо ми на власні кордони й повернемо Крим — це не вирішить питання. Це заморозить на якийсь час питання", — наголосив військовий. 

Нагадаємо, командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що після двох років тривалої та виснажливої війни країна-агресорка РФ не збирається відмовлятися від своїх планів. Тож війна триватиме до тих пір, поки Україна здатна вести спротив. Тоді як будь-які "перемир’я" або "домовленості" — будуть черговим тайм-аутом для ворога.

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