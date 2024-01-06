Зенитная установка SKYNEX, детали, подробности, цена

Самоходная артустановка Skynex. Фото:Rheinmetall

Западные партнеры усиливают противовоздушный щит Украины. О суперсовременном зенитном комплексе Skynex производства Германии, который используется только Вооруженными силами Украины, — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Немецкая помощь ВСУ

В начале января федеральное правительство Германии передало Украине очередной пакет военной помощи. В этот пакет вошли уже хорошо известные Вооруженным силам Украины образцы западного оружия и боеприпасов.

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Речь идет, в частности, о ракетах для систем противовоздушной обороны IRIS-T и снарядах для танков Leorard 2A6. Среди военной техники отметим новую партию бронемашин Marder и два радара TRML-4D.

А одним из самых интересных образцов западной техники, полученной Вооруженными силами Украины в январском немецком пакете военной помощи, стал зенитный артиллерийский комплекс Skynex производства компании Rheinmetall.

Этот немецкий машино- и оружестроительный концерн, штаб-квартира которого находится в Дюссельдорфе, с начала полномасштабной войны тесно сотрудничает с Украиной. Формат этого сотрудничества давно вышел за пределы ремонта и подготовки находившихся на консервации танков Leopard 1/2. Впоследствии немцы перешли к поставкам ВСУ современной военной технике. А система ПВО Skynex стала уникальной в рамках сотрудничества Германии и Украины.

Новая немецкая техника

Для начала — о том, что же такое Skynex и когда этот комплекс появился на свет. Этот образец военной техники разрабатывался на базе существующей и проверенной зенитной артиллерийской установки Skyranger. Skynex — одна из новейших разработок компании Rheinmetall, работы начались в 2016 году, а широкому обществу эту самоходную артиллерийскую установку представили в 2021-м.

Одним из преимуществ этого комплекса является то, что он полностью мобильный, поскольку содержится в контейнерах, которые транспортируются грузовыми автомобилями. При этом боевой модуль, как уверяли разработчики, может выполнять боевые задачи — то есть, проще говоря, стрелять по вражеским объектам прямо из автомобиля.

Один комплекс Skynex может включать в себя до четырех таких модулей. На каждом модуле установлена автоматическая пушка Oerlikon Mk3. Кроме того, на модуле установлен радар слежения Х-диапазона, позволяющий отслеживать цели в автономном режиме.

Характеристики пушки:

эффективная дальность — до 4 километров;

скорострельность — до 1 тысячи выстрелов в минуту.

Эти показатели очень важны, учитывая, для какой работы они переданы в распоряжение Вооруженных сил Украины.

Борьба с дронами

А ключевой задачей для германской самоходной артиллерийской установки Skynex будет борьба с российскими ударными дронами. Оккупационный контингент армии страны-агрессора этой зимой сделал ставку в воздушных атаках именно на беспилотники. Именно поэтому главные европейские партнеры Украины в очередном пакете и сделали акцент именно на противодроновой технике.

Так, самоходная артустановка Skynex на испытаниях продемонстрировала способность уничтожать большое количество малых беспилотников. В условиях нынешних ракетно-дроновых атак, когда оккупанты используют дроны для перегрузки украинских систем противовоздушной обороны, именно такие мобильные артиллерийские установки помогут нейтрализовать российские "шахеды".

Финансовая выгода Запада и Украины

Еще одним серьезным преимуществом немецких самоходных артустановок Skynex является цена. Российский упор на беспилотные летательные аппараты означает, помимо всего прочего, и попытку удешевить войну, попытку сэкономить небесконечные бюджеты военной кампании.

Такая же проблема возникает и перед Украиной и ее западными партнерами. И именно в этом аспекте германские зенитные самоходки являются очень эффективным решением проблемы. Для примера — одна ракета для немецкой же системы ПВО IRIS-T, которая может уничтожить один российский беспилотник, стоит от 300 до 500 тысяч евро. А один меткий выстрел из Skynex, который принесет такой же результат (один уничтоженный дрон), — около 4000 евро.

Так что передача такой современной, дешевой и эффективной военной техники, как зенитный артиллерийский комплекс Skynex, Вооруженным силам Украины является достойным ответом на дроновую тактику, которую оккупанты выбрали для войны зимой 2023-24 годов. К тому же ценность такого шага со стороны федерального правительства Германии состоит в том, что Украина является первым и единственным эксплуатантом этой системы.

Что очень показательно — западные партнеры после поставки старых танков и систем ПВО, которая была в использовании, перешли к предоставлению ВСУ новейших образцов военной техники. Техники, которую никто не использует в мире. Таким образом, украинские Вооруженные силы превращаются в одну из самых современных армий на планете.