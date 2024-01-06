Зенітна установка SKYNEX, деталі, подробиці, ціна

Самохідна артустановка Skynex. Фото:Rheinmetall

Західні партнери посилюють протиповітряний щит України. Про суперсучасний зенітний комплекс Skynex виробництва Німеччини, який використовується лише Збройними силами України, — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Німецька допомога ЗСУ

На початку січня федеральний уряд Німеччини передав Україні черговий пакет військової допомоги. До цього пакету увійшли уже добре відомі Збройним силам України зразки західної зброї та боєприпасів.

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Йдеться, зокрема, про ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T та снаряди для танків Leorard 2A6. Серед військової техніки відзначимо нову партію бронемашин Marder і два радари TRML-4D.

А одним із найцікавіших зразків західної техніки, яку отримали Збройні сили України у січневому німецькому пакеті військової допомоги, став зенітний артилерійський комплекс Skynex виробництва компанії Rheinmetall.

Цей німецький машино- та зброєбудівний концерн, штаб-квартира якого розташована у Дюссельдорфі, з початку повномасштабної війни тісно співпрацює із Україною. Формат цієї співпраці давно вийшов за межі ремонту та підготовки танків Leopard 1/2, які перебували на консервації. Згодом німці перейшли до постачання ЗСУ сучасної військової техніки. А система ППО Skynex стала унікальною в рамках співпраці Німеччини та України.

Нова німецька техніка

Для початку — про те, що ж таке Skynex і коли цей комплекс з’явився на світ. Цей зразок військової техніки розроблявся на базі наявної та перевіреної зенітної артилерійської установки Skyranger. Skynex — одна із найновіших розробок компанії Rheinmetall, роботи почалися 2016 року, а на загал цю самохідну артилерійську установку представили 2021-го.

Однією з переваг цього комплексу є те, що він повністю мобільний, бо міститься в контейнерах, які транспортуються вантажними автомобілями. При цьому бойовий модуль, як запевняли розробники, може виконувати бойові завдання — себто, простіше кажучи, стріляти по ворожих об’єктах прямо з автомобіля.

Один комплекс Skynex може складатися з чотирьох таких модулів. На кожному модулі встановлена автоматична гармата Oerlikon Mk3. Крім того, на модулі встановлено радар стеження Х-діапазону, що дозволяє відстежувати цілі у автономному режимі.

Характеристики гармати такі:

ефективна дальність — до 4 кілометрів;

скорострільність — до 1 тисячі пострілів на хвилину.

Ці показники є дуже важливими, зважаючи на те, для якої роботи вони передані у розпорядження Збройних сил України.

Боротьба з дронами

А ключовим завданням для німецької самохідної артилерійської установки Skynex буде боротьба з російськими ударними дронами. Окупаційний контингент армії країни-агресора цієї зими зробив ставку у повітряних атаках саме на безпілотники. Саме тому головні європейські партнери України у черговому пакеті й зробили акцент саме на протидроновій техніці.

Так, самохідна артустановка Skynex на випробуваннях продемонструвала здатність знищувати велику кількість малих безпілотників. В умовах нинішніх ракетно-дронових атак, коли окупанти використовують дрони для перевантаження українських систем протиповітряної оборони, саме такі мобільні артилерійські установки допоможуть нейтралізувати російські "шахеди".

Фінансова вигода Заходу й України

Ще однією серйозною перевагою німецьких самохідних артустановок Skynex є їхня ціна. Російський акцент на безпілотні літальні апарати означає, крім усього іншого, і спробу здешевити війну, спробу зекономити небезкінечні бюджети військової кампанії.

Така ж проблема постає і перед Україною та її західними партнерами. І саме в цьому аспекті німецькі зенітні самоходки є дуже ефективним рішенням проблеми. Для прикладу — одна ракета для німецької ж системи ППО IRIS-T, яка може знищити один російський безпілотник, коштує від 300 до 500 тисяч євро. А один влучний постріл із Skynex, який принесе такий самий результат (один знищений дрон), — близько 4000 євро.

Тож передача такої сучасної, дешевої й ефективної військової техніки, як зенітний артилерійський комплекс Skynex, Збройним силам України є гідною відповіддю на дронову тактику, яку окупанти обрали для війни узимку 2023-24 років. До того ж, цінність такого кроку з боку федерального уряду Німеччини полягає в тому, що Україна є першим і єдиним експлуатантом цієї системи.

Що є дуже показовим — західні партнери після постачання старих танків та систем ППО, які були у використанні, перейшли до надання ЗСУ найновіших зразків військової техніки. Техніки, яку не використовує ніхто у світі. Таким чином, українські Збройні сили перетворюються на одну з найсучасніших армії на планеті.