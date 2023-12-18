Выплаты украинским военным на лечении — как начисляют и сколько

Украинский военнослужащий на лечении. Фото: armyinform.com

С первых дней полномасштабного вторжения России многие украинцы вступили в ряды ВСУ, чтобы защитить Родину от захватчика. В свою очередь государство предусмотрело для всех военнослужащих ряд выплат. В частности, во время лечения.

Как именно происходит начисление выплат, если военный находится на лечении, и о каких суммах идет речь, рассказал юрист Андрей Топчий.

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Как происходит начисление выплат военным на лечении

Согласно Приказу МОУ № 260 от 26 июня 2018 года "Об утверждении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", денежное довольствие по последним занимаемым должностям выплачивается за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с:

болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях;

в отпуске для лечения в связи с болезнью (отпуск по состоянию здоровья), но не более четырех месяцев со дня выбытия из воинской части (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины, более длительных сроков пребывания на лечении).

Денежное обеспечение после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании:

заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии);

решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях;

действующего законодательства.

Военнослужащий на лечении. Фото: google.com

Какие суммы начисляют военным на лечении

В течение четырех месяцев лечения военнослужащему должны начислять соответствующие выплаты.

По словам юриста, в законе речь идет именно о базовых выплатах, а не о надбавках (30 тыс. грн или 100 тыс. грн за пребывание на передовой и т.д.).

То есть, если военнослужащий получил ранение и находится на лечении или в отпуске для лечения после тяжелого ранения, то он имеет право получать ежемесячное денежное довольствие — то есть свою "чистую" зарплату, которую получал во время службы.

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