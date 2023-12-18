Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Выплаты военным ВСУ на лечении — как начисляют и какие суммы arrow

Выплаты военным ВСУ на лечении — как начисляют и какие суммы

18 декабря 2023 23:17
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выплаты украинским военным на лечении — как начисляют и сколько
Украинский военнослужащий на лечении. Фото: armyinform.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С первых дней полномасштабного вторжения России многие украинцы вступили в ряды ВСУ, чтобы защитить Родину от захватчика. В свою очередь государство предусмотрело для всех военнослужащих ряд выплат. В частности, во время лечения.

Как именно происходит начисление выплат, если военный находится на лечении, и о каких суммах идет речь, рассказал юрист Андрей Топчий.

Читайте также:

Как происходит начисление выплат военным на лечении

Согласно Приказу МОУ № 260 от 26 июня 2018 года "Об утверждении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", денежное довольствие по последним занимаемым должностям выплачивается за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с:

  • болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях;
  • в отпуске для лечения в связи с болезнью (отпуск по состоянию здоровья), но не более четырех месяцев со дня выбытия из воинской части (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины, более длительных сроков пребывания на лечении).

Денежное обеспечение после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании:

  • заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии);
  • решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях;
  • действующего законодательства.

 

Как происходит начисление выплат военным на лечении
Военнослужащий на лечении. Фото: google.com

Какие суммы начисляют военным на лечении

В течение четырех месяцев лечения военнослужащему должны начислять соответствующие выплаты.

По словам юриста, в законе речь идет именно о базовых выплатах, а не о надбавках (30 тыс. грн или 100 тыс. грн за пребывание на передовой и т.д.).

То есть, если военнослужащий получил ранение и находится на лечении или в отпуске для лечения после тяжелого ранения, то он имеет право получать ежемесячное денежное довольствие — то есть свою "чистую" зарплату, которую получал во время службы.

Ранее мы сообщали, как военным оформить помощь при ранении на фронте.

Напомним, мы писали, кто из украинских военных имеет право на бесплатное жилье и ремонт.

Также мы информировали, какие выплаты получают военнослужащие, выведенные за штат.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме