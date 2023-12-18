Виплати українським військовим на лікуванні — як нараховують та скільки

Український військовослужбовець на лікуванні. Фото: armyinform.com

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії багато українців вступили до лав ЗСУ, щоб захистити Батьківщину від загарбника. Своєю чергою держава передбачила для всіх військовослужбовців низку виплат. Зокрема, під час лікування.

Як саме відбувається нарахування виплат, якщо військовий перебуває на лікуванні, та про які суми йдеться, розповів юрист Андрій Топчій.

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Як відбувається нарахування виплат військовим на лікуванні

Відповідно до Наказу МОУ № 260 від 26 червня 2018 року "Про затвердження порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", грошове забезпечення за останніми обійманими посадами виплачується за період звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з:

хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах;

у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою (відпустці за станом здоров'я), але не більше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини (крім випадків, передбачених чинним законодавством України, більш тривалих строків перебування на лікуванні).

Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах виплачується на підставі:

висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії);

рішення командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах;

чинного законодавства.

Військовослужбовець на лікуванні. Фото: google.com

Які суми нараховують військовим на лікуванні

Впродовж 4 місяців лікування військовослужбовцю мають нараховувати відповідні виплати.

За словами юриста, в законі йдеться саме про базові виплати, а не надбавки (30 тис. грн чи 100 тис. грн за перебування на передовій тощо).

Тобто, якщо військовослужбовець отримав поранення і перебуває на лікуванні або ж у відпустці для лікування після тяжкого поранення, то він має право отримувати щомісячне грошове забезпечення — тобто свою "чисту" зарплату, яку отримував під час служби.

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