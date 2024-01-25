Виражи украинских летчиц на F-16 — Игнат прокомментировал вирусное видео
В соцсети Tik Tok появилось видео, в котором вроде бы украинские летчицы делают виражи на современных истребителях F-16. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ, вероятно, речь идет об американских летчицах.
Такое видео он прокомментировал в эфире телемарафона "Єдині новини".
"Появляются видео, люди не разбираются, ставлят лайки, распространяют. Конечно, это все или же компьютерная игра, или же совсем не украинцы, это собственно, пожалуй, американская летчица, которая делала акробатические приемы", — отметил Игнат.
Официальный аккаунт Воздушных Сил в Tik Tok
Он добавил, что у командования Воздушных Сил есть свой Tik Tok, который открыли еще в августе.
"Открыли летом, понимая, что огромная аудитория все же пользуется этим приложением, поэтому мы дозированное, верифицированное видео туда заливаем, есть ссылки у нас на Facebook, тому кто захочет, может зайти, ведь там такой доступный формат, лайт-версия боевого применения Воздушных сил, интервью с пилотами", — рассказал спикер.
Напомним, ранее Игнат заявил, что союзники готовы передать Украине истребители F-16. Впрочем, готовы ли самолеты работать в Украине, ведь для этого нужно все необходимое, в частности, пилоты и инфраструктура.
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