Виражи украинских летчиц на F-16 — Игнат прокомментировал вирусное видео

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ

В соцсети Tik Tok появилось видео, в котором вроде бы украинские летчицы делают виражи на современных истребителях F-16. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ, вероятно, речь идет об американских летчицах.

Такое видео он прокомментировал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Появляются видео, люди не разбираются, ставлят лайки, распространяют. Конечно, это все или же компьютерная игра, или же совсем не украинцы, это собственно, пожалуй, американская летчица, которая делала акробатические приемы", — отметил Игнат.

Официальный аккаунт Воздушных Сил в Tik Tok

Он добавил, что у командования Воздушных Сил есть свой Tik Tok, который открыли еще в августе.

"Открыли летом, понимая, что огромная аудитория все же пользуется этим приложением, поэтому мы дозированное, верифицированное видео туда заливаем, есть ссылки у нас на Facebook, тому кто захочет, может зайти, ведь там такой доступный формат, лайт-версия боевого применения Воздушных сил, интервью с пилотами", — рассказал спикер.

Напомним, ранее Игнат заявил, что союзники готовы передать Украине истребители F-16. Впрочем, готовы ли самолеты работать в Украине, ведь для этого нужно все необходимое, в частности, пилоты и инфраструктура.