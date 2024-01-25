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Віражі українських льотчиць на F-16 — Ігнат прокоментував вірусне відео

25 січня 2024 12:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Віражі українських льотчиць на F-16 — Ігнат прокоментував вірусне відео
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У соцмережі Tik Tok з'явилося відео, в яких начебто українські льотчиці роблять віражі на сучасних винищувачах F-16. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ, ймовірно, йдеться про американських льотчиць.

Таке відео він прокоментував в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"З'являються відео, люди не розбираються, лайкають, поширюють. Звісно, що це все або ж комп'ютерна гра, або ж зовсім не українці, це власне, мабуть, американська льотчиця, яка робила акробатичні прийоми", — зазначив Ігнат.

Офіційний акаунт Повітряних Сил в Tik Tok

Він додав, що у командування Повітряних Сил є свій Tik Tok, який відкрили ще в серпні.

"Відкрили влітку, розуміючи, що величезна аудиторія все ж таки користується цим застосунком, тому ми дозоване, верифіковане відео туди заливаємо, є посилання в нас на Facebook, тому хто захоче, може зайти, адже там такий доступний формат, лайт-версія бойового застосування Повітряних Сил, інтерв'ю з пілотами", — розповів речник. 

Нагадаємо, раніше Ігнат заявив, що союзники готові передати Україні винищувачі F-16. Втім, чи готові літаки працювати в Україні, адже для цього потрібне все необхідне, зокрема пілоти та інфраструктура.

ЗСУ
TikTok
винищувач
F-16
Юрій Ігнат
Повітряні Сили ЗСУ

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