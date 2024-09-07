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Восемь "шахедов" залетели на территорию Беларуси ночью — детали

7 сентября 2024 15:10
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Беларусь ночью снова залетело восемь "шахедов", — мониторинговые группы
Поражение дрона Shahed-136. Иллюстративное фото: агентство Reuters
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Беларусь снова залетело звено иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые должны атаковать Украину. За ночь с 6 на 7 сентября 2024 г. в воздушное пространство страны вошли по меньшей мере семь "шахедов", и, вероятно, одна российская разведка Supercam.

Об этом заявила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Как заявили беларусские партизаны, первый "шахед" зашел из Черниговской области около 23:20, но через 40 минут улетел назад.

Остальные дроны нарушали воздушное пространство страны в течение 03:00-06:00. А около 08:13 в Беларусь залетел дрон Supercam. Вражеские дроны двигались в сторону Гомеля, Бреста, Пинска, Кореличей и Новогрудка, один из которых летел в направлении границы с Литвой. На перехват подняли боевую авиацию.

Беларусь шахеды
Маршрут полета российских дронов над Беларусью. Источник: Белорусский Гаюн

"Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на севере — в районе Островца и Вилейки, что может говорить о том, что к северу страны мог долететь не один, а два дрона", — говорится в сообщении.

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