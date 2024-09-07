В Беларусь ночью снова залетело восемь "шахедов", — мониторинговые группы

Восемь "шахедов" залетели на территорию Беларуси ночью — детали
В Беларусь снова залетело звено иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые должны атаковать Украину. За ночь с 6 на 7 сентября 2024 г. в воздушное пространство страны вошли по меньшей мере семь "шахедов", и, вероятно, одна российская разведка Supercam.
Об этом заявила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
В Беларусь снова залетели "шахеды"
Как заявили беларусские партизаны, первый "шахед" зашел из Черниговской области около 23:20, но через 40 минут улетел назад.
Остальные дроны нарушали воздушное пространство страны в течение 03:00-06:00. А около 08:13 в Беларусь залетел дрон Supercam. Вражеские дроны двигались в сторону Гомеля, Бреста, Пинска, Кореличей и Новогрудка, один из которых летел в направлении границы с Литвой. На перехват подняли боевую авиацию.
"Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на севере — в районе Островца и Вилейки, что может говорить о том, что к северу страны мог долететь не один, а два дрона", — говорится в сообщении.
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