У Білорусь вночі знову залетіло вісім "шахедів", — моніторингові групи

Вісім "шахедів" залетіли на територію Білорусі вночі — деталі
До Білорусі знову залетіла ланка іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які мали атакувати Україну. За ніч з 6 на 7 вересня 2024 р. у повітряний простір країни увійшло щонайменше сім "шахедів", та, ймовірно, один російський розвіддрон Supercam.
Про це заявила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
До Білорусі знову залеітли "шахеди"
Як заявили білоруські партизани, перший "шахед" зайшов із Чернігівської області близько 23:20, але через 40 хвилин полетів назад.
Інші дрони порушували повітряний простір країни протягом 03:00-06:00. А близько 08:13 до Білорусі залетів дрон Supercam. Ворожі дрони рухалися в бік Гомеля, Бреста, Пінська, Кореличів та Новогрудка, один з яких летів у напрямку кордону з Литвою. На перехоплення підняли бойову авіацію.
"Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на півночі — в районі Острівця і Вілейки, що може говорити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а двоє дронів", — йдеться у повідомленні.
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