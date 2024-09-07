У Білорусь вночі знову залетіло вісім "шахедів", — моніторингові групи

Ураження дрона Shahed-136. Ілюстративне фото: агенція Reuters

До Білорусі знову залетіла ланка іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які мали атакувати Україну. За ніч з 6 на 7 вересня 2024 р. у повітряний простір країни увійшло щонайменше сім "шахедів", та, ймовірно, один російський розвіддрон Supercam.

Про це заявила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Як заявили білоруські партизани, перший "шахед" зайшов із Чернігівської області близько 23:20, але через 40 хвилин полетів назад.

Інші дрони порушували повітряний простір країни протягом 03:00-06:00. А близько 08:13 до Білорусі залетів дрон Supercam. Ворожі дрони рухалися в бік Гомеля, Бреста, Пінська, Кореличів та Новогрудка, один з яких летів у напрямку кордону з Литвою. На перехоплення підняли бойову авіацію.

Маршрут польоту російських дронів над Білоруссю. Джерело: Беларускі Гаюн

"Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на півночі — в районі Острівця і Вілейки, що може говорити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а двоє дронів", — йдеться у повідомленні.